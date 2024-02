CDU defende novo serviço social para dar resposta às altas problemáticas

A CDU esteve hoje junto ao Hospital dos Marmeleiros para apresentar medidas para dar resposta ao problema das altas problemáticas.

Em nota enviada à imprensa, Ricardo Lume explica que "a Região Autónoma da Madeira debate-se com falta de espaços adequados para acolher doentes em situação de alta clínica, mas que por diversas condicionantes, sejam elas sociais, habitacionais ou familiares, continuam internados no Serviço Regional de Saúde, situações essas também designadas como 'altas problemáticas'".

Diz a CDU que as camas hospitalares assim ocupadas por estes utentes que já tiveram altas clínicas, condicionam o normal funcionamento do SESARAM, limitando a capacidade de internamento de doentes agudos.

Segundo dados do SESARAM, a 31 de Janeiro de 2024 existiam 221 altas problemáticas em Novembro de 2021 eram 16. "Esta realidade demonstra a inércia das autoridades regionais em encontrar uma resposta social para esta problemática", apontou.

Ricardo Lume concluiu afirmando que «do que a Região Autónoma da Madeira precisa para as altas clínicas problemáticas em unidades hospitalares é de um projeto inovador que contemple um espaço exclusivo de transição entre a saída do hospital, o regresso a casa, a ida para um lar ou para cuidados continuados.

É com essa finalidade que apresentam um Projecto de Resolução na ALRAM para ser debatido e votado no plenário desta semana para materialização deste novo conceito de serviço social, pelo que implica de conceção de um novo serviço social garantindo um investimento público na implementação de um novo e especializado conceito de empreendimento social, criando um espaço de acolhimento destinado aos doentes que estão internados por motivos sociais e que ocupam, inapropriadamente, no Serviço Regional de Saúde camas de agudos.