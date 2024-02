O líder do PSD-M chegou ao Centro de Congressos da Madeira em cima do início da reunião e pediu "tranquilidade", prometendo falar no final.

Deste Conselho Regional é esperado que saia a indicação de um novo presidente do Governo Regional, mas nem isso é garantido.

Antes do início da reunião já era admitido por alguns dirigentes que ainda não seja hoje que se conhece o sucessor de Albuquerque.