Realizou-se hoje, no Auditório da Cidade do Futebol, o sorteio da segunda fase da I Divisão Nacional de juniores em futebol, fase manutenção/descida. O Marítimo ficou a Série Norte juntamente com o Rio Ave, Gil Vicente, Vizela, Chaves, Paços de Ferreira, Boavista e Lusitânia Lourosa.

Na primeira jornada, a equipa verde-rubra recebe o Rio Ave.