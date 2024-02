Juniores do Nacional começam em Leiria a fase de manutenção

Realizou-se esta tarde, no Auditória da Cidade do Futebol, o sorteio da segunda fase da do II Divisão Nacional de juniores em futebol, fase manutenção/descida. A equipa alvinegra ficou na Série D juntamente com o União Leiria, Alcochetense,

Sintrense, Alcanenense, Fátima, Caldas e Sacavenense. Na primeira jornada, 10 de Fevereiro, o Nacional joga fora com o União de Leiria.

Eis o calendário completo do Nacional nesta fase

1.ª jornada (10/02/2024): UD Leiria x CD Nacional

2.ª jornada (20/02/2024): CD Nacional x CD Fátima

3.ª jornada (24/02/2024): SG Sacavenense x CD Nacional

4.ª jornada (02/03/2024): Caldas SC x CD Nacional

5.ª jornada (09/03/2024): CD Nacional x GD Alcochetense

6.ª jornada (30/03/2024): SU Sintrense x CD Nacional

7.ª jornada (06/04/2024): CD Nacional x AC Alcanenense

8.ª jornada (13/04/2024): CD Nacional x UD Leiria

9.ª jornada (20/04/2024): CD Fátima x CD Nacional

10.ª jornada (27/04/2024): CD Nacional x SG Sacavenense

11.ª jornada (04/05/2024): CD Nacional x Caldas SC

12.ª jornada (11/05/2024): GD Alcochetense x CD Nacional

13.ª jornada (18/05/2024): CD Nacional x SU Sintrense

14.ª jornada (25/05/2024): AC Alcanenense x CD Nacional