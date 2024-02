Jornais destacam polícia a protestar e polícia a deter suspeitos

Bom dia. De generalistas a especializados, os jornais desta quinta-feira, quase todos, trazem em destaque os protestos dos polícias, a solidariedade de Marcelo junto da cúpula do Exército, mas também as acções policiais, ontem com foco no Porto... A Madeira foi 'chutada para canto', mas ainda está 'em campo' nas primeiras páginas.

Na revista Visão:

- "Os invisíveis que nos alimentam. Como os números da economia contrariam o discurso do ódio"

- "Madeira. Negócios, cumplicidades e milhões"

- "Sete. A nova vida da roupa em 2.ª mão"

- "Suspeita de crime ambiental na Serra da Estrela"

Na revista Sábado:

- "Quem é Rita Matias. O trunfo de Ventura para ganhar votos"

- "Madeira. Direção da PJ escondeu nome da Operação Zarco para não ferir suscetibilidade"

- "Aldeias de Moncorvo consumiram água contaminada"

- "Pedro Nuno Santos tinha casa em Lisboa e declarou morada em São João da Madeira"

- "Os animais mais perigosos do país"

No Correio da manhã:

- "'Quem não está com Pinto da Costa, morre!', Claque caça adeptos favoráveis a Villas-Boas na reunião"

- "'Macaco', mulher e mais dez detidos em operação da PSP"

- "No final da época. Sérgio sai do dragão"

- "Sporting. Koindredi quer ganhar títulos no leão"

- "Argentino de 18 anos. Benfica mete cláusula de 100 milhões em Prestianni"

- "Estado bate recorde de receitas e baixa dívida"

- "Corrupção na Madeira. Autarca sem poupanças movimenta fortuna"

- "Manifestação. Milhares de polícias protestam no Porto"

- "Crédito, Juros da casa já começaram a baixar este mês"

- "Lisboa. Bebé morre com cabeça presa em grade"

No Público:

- "Mais impostos e menos investimento explicam excedente orçamental"

- "Ucrânia. Apoio da União Europeia está garantido, a unidade dos 27 não"

- "Cedências a agricultores não param protestos"

- "Madeira. Governo pagou 55,7 milhões em acordo sob suspeita"

- "Entrevista: 'Chega de anátemas sobre o sector privado' [coordenador do programa económico da AD, Pedro Reis]"

- "FC Porto. MP acusa líder de claque de plano para calar oposição"

- "Segurança: 'Protestos vão continuar', prometem os polícias em manifestação no Porto"

- "Imigrantes. Advogado tem 200 processos contra agência das migrações. 'As pessoas estão desesperadas'"

No Jornal de Notícias:

- "Madureira e Caldeira suspeitos de usarem claque do F. C. Porto para calar oposição"

- "Polícias deram grito de revolta nas ruas do Porto"

- "Braga 1-1 Chaves. Guerreiros tropeçam e deixam quarto lugar em risco"

- "Reforços cirúrgicos dos grandes num mercado de fracos números"

- "Vandalismo. Autocarros com pneus cortados e vidros partidos"

- "Protestos. Agricultores ameaçam fechar fronteiras"

- "Madeira. Juízes pedem nova lei para os detidos há vários dias"

- "Lisboa. Bebé morre asfixiada numa grade de creche"

- "Guimarães. Festival de dança com lotação esgotada"

No Diário de Notícias:

- "Forças Armadas. Marcelo concorda com generais que a situação é insustentável"

- "GNR e PSP. Manifestação junta 20 mil no Porto"

- "Espanha. Governo de Sánchez só negociará com o Junts dentro da Constituição"

- "Legislativas. Propostas dos partidos para jovens sabem a pouco. Salários têm de subir"

- "Onde estava há 50 anos? Valentino Viegas, historiador"

- "Madeira. Gil Canha, quem é o homem que fez tremer o PSD na ilha?"

- "FCP. Administrador do clube suspeito de conluio com Madureira nos desacatos na assembleia-geral"

No Negócios:

- "Avaliações do Fundo Ambiental nas mãos do Tribunal de Contas"

- "PT2020 executado a 97% pode escapar a devolução de verbas"

- "Preços dos hotéis em Portugal são dos que menos sobem na UE"

- "Execução orçamental. Medina manteve excedente em todos os meses de 2023"

- "Antiga fábrica de vidro da Saint-Gobain vai ser um parque logístico"

- "Fitch diz que descida da dívida faz acalmar incerteza pós-eleitoral"

- "Bolsa. Mota-Engil tem melhor mês num ano, mas não segura PSI"

No O Jornal Económico:

- "Venda de 4,2 mil milhões em malparado da LX Partners está em risco"

- "'Com projetos novos de combustíveis verdes conseguimos acelerar a transição energética na mobilidade' [secretária-geral da Associação de Bioenergia Avançada (ABA), Ana Calhôa]"

- "Estado cobrou mais 4,7 mil milhões de euros em impostos do que previa"

- "SL Benfica prepara maior investimento de sempre"

- "Topo da Agenda: produção industrial e lucros da Apple"

- "Economia nacional pode crescer com tecnologias como IA"

- "Fed mantém juros inalterados pela quarta vez seguida"

No Record:

- "O fim da macacada. Madureira, mulher, Catão e 2 funcionários portistas entre os detidos"

- "FC Porto. Otávio é reforço"

- "Sporting. Koindredi reforço"

- "Benfica. Prestianni por 5 épocas e meia"

- "Liga dos Campeões feminina. Benfica-Barcelona (4-4). Águias empatam com campeãs da Europa"

- "SP Braga-Chaves (1-1). Guerreiros mais atrasados"

No A Bola:

- "Porto em polvorosa. Operação 'Pretoriano' atinge claque e clube"

- "Liga dos Campeões Feminina. Benfica-Barcelona (4-4). Sonho da vitória perdido por 30 segundos"

- "Sporting. 'Lutar por títulos', Koindredi"

- "Benfica. 'Para ganhar tudo', Prestianni"

- "FC Porto. 'Honrar a camisola', Otávio"

E no O Jogo:

- "Detidos. Fernando Madureira, Vítor Catão e Fernando Saúl entre os 12 alvos da operação Pretoriano"

- "FC Porto. Distúrbios na AG espoletaram investigação"

- "Pinto da Costa: 'Apetite por ganhar é cada vez maior'"

- "FC Porto. Negócio fechado: Otávio é reforço"

- "Benfica. Prestianni fez ontem 18 anos e foi oficializado pelas águias: 'Gosto de ir no um contra um'"

- "Rui Costa perto dos 250 MEuro em jogadores contratados"

- "Sporting. Koindredi quer títulos"

- "Rodrigo Ribeiro renova e vai para o Nottingham"

- "Braga-Chaves. Da euforia na Taça da Liga à ressaca"

- "Tudo sobre o fecho do mercado: V. Guimarães. André Silva sai, Kaio César entra"

- "Gil Vicente. Defesa Kazu garantido"

- "Vizela - Bruno Costa e Lokilo são novas opções"

- "Chaves. Essugo cedido pelos leões"