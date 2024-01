Projecto da 2.ª fase da variante ao Funchal apresentado até ao Verão

A segunda fase da variante ao Funchal entre as Quebradas/Lazareto, nomeadamente o troço entre o Amparo e a zona da Quinta Magnólia deverá ser apresentado até ao próximo Verão.

Está é pelo menos a expectativa do presidente do Governo Regional, que reforça a ideia que será esta variante, cuja conclusão na totalidade não arrisca apontar datas, será a melhor solução para aliviar a pressão que actualmente recai sobre a via rápida.

O tráfego na via rápida (VR1) bateu recorde no ano passado, notícia que é manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Janeiro. O movimento viário na VR1 cresceu 16% face a 2019 e mais de um terço nos últimos 10 anos, com grande impacto para o troço entre Caniço e Câmara de Lobos que concentra 60% do movimento diário.

Para Albuquerque este aumento significativo "é uma boa notícia" porque também revela "mais poder aquisitivo das pessoas, mais poder de compra". Reconhece porém que é também "uma má notícia" vista no prisma da via rápida sobretudo no Funchal, estar agora também transformada "numa via de distribuição".

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, questionado pelo DIÁRIO à margem da cerimónia que marcou a apresentação da imagem do Plaza Madeira (ex-La Vie), realizada ao final da manhã de hoje nas instalações do referido centro comercial.