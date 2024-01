Albuquerque saiu da Quinta Vigia rumo ao Palácio de São Lourenço

O ainda presidente do XIV Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acaba de sair da Quinta Vigia rumo ao Palácio de São Lourenço, onde vai ser recebido pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Barreto.

O presidente demissionário irá oficializar o que anunciou na sexta-feira passada. Esta audiência ocorre a pedido de Miguel Albuquerque na sequência das suspeitas de corrupção na Madeira.

A demissão de Miguel Albuquerque ocorreu dois dias após as buscas desencadeadas pela PJ a mando do Ministério Público e que envolveu quase três centenas de agentes. Na consequência do caso, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, foram detidos e enviados para Lisboa para, ainda hoje, começarem a ser ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido no decorrer do processo.