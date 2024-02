Brasil regista mais de 40.000 assassínios em 2023, menor número em 14 anos

Mais de 40.000 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2024, ainda assim o número mais baixo em 14 anos, disse hoje o ministro da Justiça, no dia da sua despedida do cargo.

No total, em 2023, foram registados 40.429 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), de acordo com o sistema nacional de dados de Segurança Pública, enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e divulgados hoje em conferência de imprensa por Flávio Dino.

Em comparação com 2022 a redução é de 4,17%.

No discurso de despedida, Dino apresentou um balanço dos seus treze meses à frente do Ministério da Justiça, no qual destacou uma série de avanços na segurança pública, embora tenha admitido que o Governo de Lula da Silva precisa aprofundar ainda mais as suas ações nessa área, na qual o Brasil "está longe de ser perfeito", declarou.

Dino sublinhou, em particular, a redução acentuada do número de novos registos de armas nas mãos de civis, que caiu de 135.915 em 2022 para 28.344 em 2023.

"Mostrámos que menos armas e menos crimes", disse, frisando ainda a ambição do Governo em acabar com a "política armamentista demagógica", numa referência à administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Dino foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal (STF) e será substituído na pasta da Justiça por Ricardo Lewandowsky, ex-juiz do Supremo Tribunal Federal, que tomará posse na quinta-feira.