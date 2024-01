Taxistas detidos no Funchal por cobrarem "4 vezes mais do que o valor tabelado"

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunicou, esta tarde, a detenção em flagrante delito de dois cidadãos do sexo masculino, com as idades de 45 e de 49 anos, naturais do concelho do Funchal, com a profissão de motorista de táxi, pelo crime de especulação.

Segundo o comunicado da autoridade, a primeira detenção ocorreu, no passado dia 29 de Janeiro, na sequência de uma acção de fiscalização conduzida pela Esquadra de Trânsito (ET) no Largo das Babosas – Monte, "motivada por denúncias de cidadãos estrangeiros à PSP, as quais davam conta do desrespeito ao tarifário regulamentado pela Direcção Regional de Economia e Transportes para a RAM em serviços combinados – Letra P", tendo a PSP conseguido interceptar e deter o cidadão, "quando o mesmo de efectuar um serviço desde a baixa do Funchal até ao Largo das Babosas, com paragem no Jardim Botânico, com uma duração total de 3 horas".

Nestes termos, após audição das testemunhas e recolha da prova material junto do motorista de táxi, a PSP verificou "que o valor praticado pelo mesmo foi o triplo do valor tabelado, encontrando assim a incorrer num crime de especulação, motivo pelo qual foi detido, tendo a sua viatura sido apreendida".

Já no dia 30 de Janeiro, deu-se a segunda detenção, desta feita na sequência de nova acção de fiscalização da ET, junto ao Porto do Funchal, onde foi possível interceptar que outro cidadão, "acabara de efectuar um serviço desde a baixa do Funchal até ao Cabo Girão, com paragem no Jardim Botânico, baía de Câmara de Lobos, e retorno à cidade do Funchal, com uma duração total de 4 horas".

Após audição das testemunhas e recolha da prova material junto do motorista de táxi, "foi possível verificar que o valor praticado pelo mesmo foi 4 vezes mais do que o valor tabelado, encontrando assim a incorrer num crime de especulação, motivo pelo qual foi detido, tendo a sua viatura sido apreendida".

A PSP informa ainda que os dois detidos, após serem presentes à autoridade judiciária, "foi-lhes aplicada a medida de termo de identidade e residência, sendo que o processo será alvo de inquérito".