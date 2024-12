Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte

A capitania do Porto do Funchal emitiu, hoje, uma actualização ao aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira, emitido ontem, que passa a vigorar até às 18 horas de 10 de Dezembro (terça-feira).

Capitania do Porto do Funchal emite avisos de vento e agitação marítima fortes Autoridade recomenda "evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima"; armadores devem reforçar amarração de embarcações

De acordo com o aviso da Capitania, que tem como base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento de Nordeste "fresco a muito fresco", sendo a visibilidade “boa a moderada".

Quanto à ondulação, costa Norte, estão previstas ondas de Nordeste, que poderão chegar aos quatro metros de altura, diminuindo para 2,5 a 3 metros a partir da manhã.

Na costa Sul, as ondas (de Este/ Sudeste) deverão variar entre um metro e dois metros, sendo inferiores a 1 metro na parte Oeste da ilha.

Face às previsões, a capitania do Funchal recomenda aos armadores que reforcem a amarração e mantenham “uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática de pesca lúdica são outras das recomendações.