"A única coisa que parecem querer é destruir Miguel Albuquerque sem pensarem na população"

O partido ADN lamenta que "o superior interesse da Região Autónoma da Madeira esteja refém dos interesses partidários, em alguns casos dos relativos ao continente".

"A nossa autonomia foi colocada em risco pelas lutas partidárias e da sede de chegar ao poder através de esquemas circenses que não respeitam os madeirenses e porto-santenses", refere em nota emitida à imprensa.

Evidentemente que o Dr. Miguel Albuquerque não tem condições para continuar à frente dos destinos da Região, mas é ridículo que os partidos políticos na Assembleia Legislativa da Madeira usem o povo como peões. Em vez de votar o orçamento, a oposição decidiu votar antecipadamente a moção de censura a Miguel Albuquerque". ADN

"Com esta 'brincadeira' do orçamento regional reprovado, os aumentos salariais previstos vão ficar suspensos durante, pelo menos, 8 meses, existem obras que não serão concluídas nos prazos previstos e algumas ajudas do PRR poderão ser colocadas em causa, entre outras situações danosas para a região, tal como vivermos novamente em duodécimos durante vários meses, sem necessidade para tal", acrescenta.

Diz ainda que "o ADN é um partido anti-sistema, mas não é irresponsável". Isto porque, justifica, jamais colocaria os interesses partidários acima do superior interesse das populações.

Ou seja, caso o governo madeirense tivesse contemplado no orçamento regional as nossas exigências, deixaria de fazer sentido votarmos contra o orçamento, mas iríamos sempre votar contra o governo na moção de censura". ADN

E questiona: "Se o orçamento não era aceitável, qual a razão para que IL, PAN e Chega tivessem reunido e conseguido que o Governo madeirense contemplasse as exigências destes partidos na actual proposta de orçamento, para depois virem reprová-lo?".

No seu entender, "a política regional necessita de uma mudança urgente, mas nunca para traidores do superior interesse dos madeirenses e porto-santenses".

A única coisa que parecem querer é destruir Miguel Albuquerque sem pensarem na população". ADN

Para o ADN "é possível destituir Miguel Albuquerque sem prejudicar o povo"-

"É isso que defendemos", concluiu.