“Se o orçamento não for aprovado vai prejudicar toda a gente”

O presidente do Governo Regional disse que os números não enganam e até marcam um momento e o bom período da economia regional, cujos empresários estão no expoente do crescimento económico.

Recordou que a Região cresce ininterruptamente há 41 meses, sublinhando que também se deve à redução da dívida pública inferior ao racio nacional e à União Europeia.

Ora essa pujança permite, na sua opinião, uma injeção de investimento na economia governamental, mas avisou:

“Se tudo continuar sem irresponsabilidades infantis, o PIB atinge os 7. 500 milhões de euros”, o que considerou ser extraordinário.

Falou da empregabilidade, destacando os “126 mil empregados”, o que é uma “bênção”, observou, enfatizando a média de aumento salarial que terá sido de 6%, no entanto reconheceu que este crescimento acelerado tem originado carências na mão de obra qualificada, prometendo que isso será resolvido com importação de recursos humanos.

Falou ainda de redução fiscal que o seu governo está fomentando, prometendo reduzir ainda mais, abrangendo todas as classes, até aquelas que têm salários acima dos 3 mil euros.

Disse ainda pretender um diferencial fiscal em sede de IRC na casa dos 10% como acontece noutros países europeus, aliás na Irlanda, mencionou, é de 12%, para poder dar outro incremento e “facilitar a vida às empresas”

Concluiu dizendo que está muito preocupado com a situação do orçamento regional: “Se não for aprovado toda a gente vai ficar prejudicada, até a classe política”.