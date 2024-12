O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, esta noite, no Jantar de Gala que celebra o 114.º aniversário do Clube Desportivo Nacional, no Casino Madeira, e mostrou-se confiante com a aprovação do Orçamento Regional e voltou a apelar à estabilidade política na Região.

À margem do evento, o chefe do executivo madeirense destacou que o Orçamento Regional para 2025, que amanhã tem a sua votação na generalidade e especialidade, inclui propostas e projectos essenciais para o desenvolvimento da Região, e apelou novamente ao sentido de responsabilidade dos partidos da oposição. "Numa democracia madura, a oposição não pode ser apenas contestatária, mas deve também procurar soluções. Estamos a crescer acima da média nacional, e interromper este ciclo seria um erro que os madeirenses não perdoariam", alertou.

Não obstante, o governante também comentou as declarações proferidas ontem no Jantar de Natal do PSD Madeira, defendendo a união e a estabilidade como essenciais para o futuro da Madeira.

"Quando falei em 'não cuspir no prato onde se come', referia-me à necessidade de união no PSD e à mobilização em torno do interesse colectivo da Madeira. É fundamental mantermos a estabilidade política para continuar o rumo de crescimento que temos alcançado", sublinhou.

Apesar da incerteza política, Miguel Albuquerque demonstrou confiança no futuro da Região, do PSD e reafirmou que o partido está preparado para qualquer cenário.

"Se houver eleições, estamos prontos e vamos ganhá-las, não tenho dúvidas nenhumas. Mas é claro que ninguém deseja essa instabilidade, excepto talvez aqueles que colocam os interesses partidários acima dos da população", concluiu.