Eco-Mercado de Natal no Mercado de Câmara de Lobos até 21 de Dezembro

Está a decorrer, até 21 de Dezembro, o Eco-Mercado de Natal, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos. O programa é diversificado e reúne produtores locais, artesãos e microempresas comprometidos com práticas sustentáveis. O espaço está aberto, entre as 10h00 e as 19h30, permitirá ao público adquirir produtos ecológicos e tradicionais, promovendo o consumo responsável.

Segundo nota à imprensa, "a programação inclui uma série de workshops temáticos, na área da gastronomia tradicional da época e criação de decorações de Natal, que convidam a comunidade a explorar práticas criativas e ecológicas. O evento também promoverá showcookings e degustações, que destacarão os sabores tradicionais da “Festa”".

Quanto à animação musical, levará a palco nomes como Tiago Sena, Joana Mendonça, Plus One Duo e Cláudia Gouveia, bem como por apresentações de grupos locais, incluindo a banda Os C’Ainados, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Câmara de Lobos e os Coros de Natal. Para as crianças, estão previstas atividades como a Hora do Conto, promovida pela Biblioteca Municipal, e animações infantis, como Saltos e Trambolhões.

O Eco-Mercado de Natal também assume um papel educativo, promovendo palestras e workshops que sensibilizam para a economia circular, a redução de resíduos e o consumo consciente, promovendo a sustentabilidade e oferecendo à comunidade ferramentas práticas para a adoção de hábitos ecologicamente responsáveis.