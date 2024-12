Dê um upgrade à sua cozinha com um dos frigoríficos mais fiáveis do mercado

A sua cozinha merece o que há de melhor no mercado. Por isso, se procura um frigorífico que cumpra todos os requisitos, o Teka SBS 490LK NF é a escolha perfeita. De facto, este modelo disponível na Raimundo Ramos surpreende não só pela sua capacidade generosa de 490 litros – ideal para armazenar tudo o que precisa –, mas também pelas funcionalidades.

Importa ressalvar que, recentemente, a DECO PROteste realizou um estudo para verificar a fiabilidade de frigoríficos e esta é uma das marcas mais fiáveis. Com tecnologia Full No Frost, evita a formação de gelo tanto no frigorífico como no congelador.

Além disso, este modelo conta com um acabamento em inox anti-manchas, que confere durabilidade ao design, e um painel de comandos electrónico com display na porta, que permite ajustar facilmente as temperaturas do frigorífico e do congelador. Para maior comodidade, está equipado com um dispensador de água e gelo com filtro, iluminação LED eficiente e prateleiras ajustáveis.

Com classificação energética E, este frigorífico consome apenas 317 kWh por ano, o que reflecte economia a longo prazo. O congelador, com uma capacidade de 156 litros, consegue congelar até 14 kg em 24 horas, e, em caso de falha de energia, mantém os alimentos protegidos por até 7 horas.

E as vantagens não ficam por aqui. A Raimundo Ramos traz este frigorífico com um desconto especial. De 1.817,26 euros, o preço foi reduzido para apenas 1.549 euros, com IVA incluído. Uma oportunidade única para equipar a sua casa com o melhor da tecnologia Teka, com três anos de garantia para sua tranquilidade.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Upgrade your kitchen with one of the most reliable refrigerators on the market

Your kitchen deserves the best on the market. If you're looking for a refrigerator that meets all your needs, the Teka SBS 490LK NF is the perfect choice. This model, available at Raimundo Ramos, stands out not only for its generous 490 liter capacity – ideal for storing everything you need – but also for its outstanding features.

It’s worth noting that DECO PROteste recently conducted a study on refrigerator reliability, and Teka ranks as one of the most reliable brands. Equipped with Full No Frost technology, this refrigerator prevents ice build-up in both the fridge and freezer.

Additionally, this model features a fingerprint-resistant stainless-steel finish for a durable design, and an electronic control panel with a display on the door, making it easy to adjust the temperatures of the fridge and freezer. For added convenience, it comes with a water and ice dispenser with a filter, energy-efficient LED lighting, and adjustable shelves.

With an energy rating of E, this refrigerator consumes only 317 kWh per year, reflecting long-term savings. The freezer, with a capacity of 156 liters, can freeze up to 14 kg in 24 hours, and in the event of a power failure, it keeps food safe for up to 7 hours.

And there’s more! Raimundo Ramos is offering this refrigerator at a special discounted price. From €1,817.26, the price has been reduced to just €1,549.00, VAT included. Don’t miss this unique opportunity to equip your home with the best of Teka technology, backed by a three-year warranty for your peace of mind.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products!