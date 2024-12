Cinco alunos da Madeira premiados com Bolsas Sociais EPIS

Cinco alunos da Madeira vão ser premiados com Bolsas Sociais EPIS, atribuídas pela associação Empresários Pela Inclusão Social. A iniciativa nacional decorre com o apoio de 50 parceiros e doadores individuais, que somou um investimento de 567,2 mil euros, mais 25% de investimento face ao programa do ano passado.

Segundo explica nota à imprensa, a 14.ª edição deste programa atribuiu 235 bolsas que vão possibilitar a continuação dos estudos de 202 alunos, a concretização de estágios de 29 jovens adultos com deficiência e o desenvolvimento de 10 projectos de inclusão social implementados em escolas.

"As Bolsas Sociais EPIS pretendem promover as boas práticas de inclusão social e de promoção da sustentabilidade e cidadania activa nas escolas, apoiar estágios de formação e inserção profissional de jovens com deficiência e premiar alunos com mérito académico, em frequência do ensino secundário, de licenciatura e de mestrado", indica.

Observar que, de ano para ano, com o envolvimento e contributo da sociedade civil, proporcionamos o prosseguimento de estudos de centenas de alunos com mérito académico é muito gratificante. Estas bolsas fazem a diferença na vida destes jovens, ajudando-os a alcançar o seu máximo potencial nesta fase da vida. Para a EPIS, o investimento na educação é a chave para um futuro mais justo e equitativo e este programa é um evidente investimento no futuro do nosso país e nas próximas gerações. Diogo Simões Pereira, Diretor-geral da EPIS

Nesta edição, 58% dos alunos premiados são beneficiários de ação social escolar. "Este dado confirma o objectivo deste programa da EPIS de aliviar algumas dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias, relacionadas com as despesas escolares", acrescenta.