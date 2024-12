Alunos da 'Gonçalves Zarco' visitam Associação Hípica da Madeira

Esta sexta-feira, dia 6 de Dezembro de 2024, foi proporcionada à turma 5 do 10.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), na companhia das professoras Ana Marisela Freitas (Educação Física) e Sara de Sousa (Inglês) uma manhã diferente na Associação Hípica da Madeira (AHM).

Foram recebidos pelo “staff” da AHM, mais concretamente pelo professor de equitação, Laurentino, que através do seu conhecimento, arte e devoção pelos equinos transmitiu informações sobre a fundação desta associação e os pressupostos da mesma, relevando também o tipo de exercícios que lá se pratica e as diferentes modalidades que favorecem o bem-estar físico e emocional do ser humano, não estigmatizando outros indivíduos, mas sim promovendo a inclusão, de forma a potenciá-los e a valorizá-los como pessoas inspiradoras que nos preparam também para a vida. "O desporto é universal e não deve deixar ninguém de fora, pelo que é urgente deixar um lastro e perspectivas futuras", refere nota enviada.

A equitação esteve sempre associada à elite e no que respeita à família Real Inglesa, os cavalos são usados em competições de “Caça”, “Polo”, “Corridas de Carruagens”, entre outras, sendo a aristocracia fervorosa adepta deste tipo de eventos e “desfiles”.

Por cá, na Região, e sendo o único local onde é exercido este tipo de actividade, "é urgente e necessário um apoio dinâmico e eficiente, de forma a continuar a promover o bem-estar da 'causa animal', mormente, a socialização/comunhão entre humanos/animais /natureza de forma a estimular competências, como a proatividade, solidariedade e o relacionamento interpessoal".

"Um agradecimento muito especial a todos aqueles que estiveram envolvidos na concretização desta visita de estudo: Associação Hípica da Madeira, Conselho Executivo da EBSGZarco e encarregados de educação", remata uma nota enviada pela escola.