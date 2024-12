Clube Naval do Funchal destaca-se no Zonal

O Clube Naval do Funchal encerrou o Campeonato Zonal Sul, em Abrantes, com uma prestação notável, consagrando-se como a segunda equipa mais medalhada da competição, refere o clube em nota à imprensa.

O Torneio Zonal da zona sul, que reúne nesta fase da época os melhores juvenis do Sul do país e é considerado a prova mais importante desta primeira parte da época, realizou-se de 6 a 8 de dezembro em Abrantes. No último dia, os destaques foram Tomás Gonçalves e Vera Jesus, que fecharam o fim de semana com desempenhos brilhantes.

Tomás Gonçalves sagrou-se Campeão Zonal nos 100m Bruços Juvenil B, consolidando-se como um dos grandes nomes da competição. Já Vera Jesus brilhou ao conquistar o ouro nos 1500m Livres Juvenil B, num dos momentos altos do dia, e garantiu ainda o bronze nos 200m Livres. Também Salvador Andrade subiu ao pódio duas vezes, com o bronze nos 200m Estilos e nos 50m Costas Juvenil A. Maria Teixeira conquistou o bronze nos 50m Mariposa Juvenil A, enquanto Madalena Brito foi terceira nos 200m Costas Juvenil A.

No comunicado, o Naval destaca ainda as estafetas que também tiveram um desempenho sólido: A equipa feminina Juvenil B, composta por Vera Jesus, Matilde Pereira, Valéria Mata e Rafaela Costa, foi Vice-Campeã Zonal nos 4x100m Livres. E a estafeta mista Juvenil B, Mateus Garanito, Rafaela Costa, Vera Jesus e Tomás Gonçalves conquistaram o bronze nos 4x100m Livres.

Tomás Gonçalves e Vera Jesus foram os grandes destaques do Naval ao longo do campeonato. Tomás, com títulos nos 50m e 100m Bruços e medalhas em estafetas, reafirmou o seu potencial como um dos melhores do escalão Juvenil B. Já Vera Jesus somou dois títulos zonais e mais três medalhas, mostrando consistência e talento nas provas de fundo e nas estafetas.

Rafaela Costa foi a atleta revelação do Naval, com três quartos lugares nas provas de 50m, 100m e 200m Bruços Juvenil B, demonstrando grande potencial e determinação ao longo da competição.