'A Biqueira' é a convidada do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal

Na última sessão do corrente ano do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal marcará presença Sandra Cardoso, que abordará a temática da sua obra 'Receitas Madeirenses: A Biqueira'.

Segundo informa a autora, "as minhas receitas são receitas com histórias e memórias que me fazem viajar até outros tempos, à cozinha das minhas avós, à casa das minhas tias e primas e à altura em que a minha mãe começou a pôr-me a cozinhar sozinha e o meu pai me ensinou a fazer cestos. Momentos que fazem parte do meu crescimento, que me marcaram e que contribuíram para criar este gosto pela minha terra e as minhas raízes. Este livro de culinária, não é um livro de receitas inovadoras ou de criação, mas um registo dos saberes que me foram transmitidos no meio familiar, tentando ser o mais fiel possível às receitas tradicionais. É um livro de receitas com histórias das minhas vivências que acabam por ser um testemunho dos nossos costumes e do nosso património gastronómico. Um livro que ambiciono que fique para além do meu tempo e que contribua para alimentar a identidade madeirense".

Esta obra resulta dum projecto conjunto de Sandra Cardoso e de Rui Dantas Rodrigues que, juntando o gosto comum pela gastronomia e tradição, criaram o projecto 'A Biqueira', com o intuito de divulgar receitas com sotaque e sabores madeirenses.

Sandra Cardoso é natural da Camacha, é formada em Educação de Infância pela UMa e possui um largo percurso artístico ligado à arte cénica, tendo integrado o Teatro Experimental da Camacha, assim como o Teatro Experimental do Funchal. Ao longo dos últimos anos tem dado corpo à personagem 'A Biqueira', um projecto que, indo muito além da partilha de antigas receitas, alargou o seu campo de actividade, envolvendo-se diretamente com a comunidade, registando testemunhos e saberes que são essenciais para a preservação da nossa identidade insular. Esta sua obra surgiu em setembro do ano passado, como resposta às diversas solicitações por receitas familiares por parte do público que a seguia pelas redes sociais.

Rui Dantas Rodrigues, por seu turno, é um realizador de cinema premiado e os seus trabalhos já estiveram presentes em festivais de cinema por todo o mundo. Durante 10 anos esteve envolvido em transmissões de eventos desportivos em vários países e em 2017 cria uma série de viagens online, para a empresa internacional Travel Dudes, que permite descobrir destinos turísticos e o que estes têm de melhor para oferecer.

Este evento, agendado para a próxima 4.ª feira, pelas 18:00, é de entrada livre.