Clube Naval nega aumento de quotas e abertura de Ginásio Premium a não sócios

A direcção do Clube Naval do Funchal (C.N.F.) emitiu um esclarecimento, no qual assegura que "é falso que haja qualquer aumento das quotas sociais dos sócios do C.N.F. para fazer face a despesas de investimento ou de funcionamento do ginásio e demais remodelações a realizar" no campos de squash da Quinta Calaça.

Em causa estão alegadas "comunicações digitais deturpadas" sobre uma proposta de instalação de um Ginásio Premium nos campos de squash da Quinta Calaça, remodelação dos balneários, sala mutiusos, ginásio Viva Mais e da área da sauna e banho turco.

Na nota à qual o DIÁRIO teve acesso, a direcção refere também que "é falso que o Ginásio Premium esteja, ou venha alguma vez a estar, aberto a não sócios do C.N.F. [estranhos], independentemente do sucesso ou insucesso da sua exploração", bem como "é falso que haja quaisquer obras ou alterações previstas no campo de futebol da Quinta Calaça".

O C.N.F. nega ainda "que haja qualquer alienação de património do C.N.F." e que "os sócios do C.N.F. paguem pela instalação do Ginásio Premium ou na remodelação dos balneários, sauna, banho turco, sala multiusos ou ginásio Viva Mais".

O clube clarifica, por outro lado, que "todo o investimento a realizar - excepto um natural período de carência de rendas - será amortizado pela exploração do Ginásio Premium através de preços a fixar entre o concessionário e o C.N.F."

"Em caso de aprovação pelos sócios, o acesso aos novos balneários, nova sauna e novo banho turco continuará a ser livre e gratuito para todos os sócios", garante a direcção, adiantando que "a gestão do ginásio premium será feita por uma empresa externa em articulação com o C.N.F".

"Todas as obras a realizar e equipamentos a adquirir serão suportados pelo concessionário. Todo o investimento a realizar nas área acima identificadas será integralmente suportado pelo concessionário. Se o contrato de exploração for rescindido pelo concessionário, o CNF não ficará com qualquer responsabilidade no pagamento de qualquer quantia a titulo de indemnização pelas benfeitorias realizadas", reforça a mesma nota.

É ainda referido o objectivo das referidas remodelações visa "para fruição dos sócios do C.N.F.", visa a "rentabilidade do espaço dos campos de squash e quebra da sazonalidade da frequência da Quinta Calaça".