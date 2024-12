Helena Leal destaca compromisso do Funchal com saúde e inclusão no Simpósio-Rota de Saúde

A vereadora Helena Leal esteve, hoje, presente no Centro Cultural e de Investigação do Funchal para a abertura oficial do Simpósio-Rota de Saúde, uma iniciativa organizada pela Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira.

Na sua intervenção, a autarca destacou a relevância do trabalho realizado pela Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região considerando-o "essencial" para a inclusão das pessoas diagnosticadas com doenças músculo-esqueléticas.

A autarca destacou ainda o compromisso do município do Funchal em construir uma cidade cada vez mais inclusiva e solidária, relembrando a recente distinção do município enquanto 'Autarquia solidária'.

Esta distinção reflete a nossa preocupação em sensibilizar sistematicamente para estilos de vida mais saudáveis e seguros, através de projetos e programas complementares. Apoios que aumentaram em mais de 230% desde a entrada deste executivo Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal

Por fim, Helena Leal enalteceu o trabalho colaborativo entre as várias entidades presentes afirmando que "apenas com união e compromisso será possível criarmos uma cidade para todos e fazer parte da construção de um sistema humanizado, que aceite, que integre e aproveite o melhor de cada um".

O evento abordou temáticas de saúde, cidadania e cultura e reuniu ainda vários especialistas relacionados com as respectivas áreas.