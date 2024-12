Ilídio Sousa destaca avanços na implementação de sistemas de informação geográfica

A Direcção Regional do Ordenamento do Território da Madeira, representada pelo seu director, Ilídio Sousa, marcou presença no Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica (ENiiG), organizado pela Direção-Geral do Território (DGT), que decorreu a 5 de Dezembro, em Coimbra.

O evento teve como tema central as Infraestruturas de Informação Geográfica para Territórios Inteligentes, reunindo especialistas e representantes de diversas entidades para discutir os desafios e oportunidades nesta área.

Durante a sua intervenção, na mesa-redonda dedicada ao tema 'Desafios dos territórios inteligentes à escala regional', lídio Sousa apresentou os avanços da Região Autónoma da Madeira na implementação de sistemas de informação geográfica, com foco em iniciativas como a IRIG-Madeira, o Sistema de Informação Cadastral e a Plataforma de Informação Territorial.

Ferramentas que "têm sido fundamentais para a aquisição, organização e disponibilização de dados geográficos, promovendo uma gestão territorial mais eficiente e sustentável", destaca a tutela em comunicado de imprensa.

O ENiiG 2024 sublinhou a importância das Infraestruturas de Informação Geográfica (IIG) como "alicerces para a construção de Territórios Inteligentes", alinhando-se à Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI), ao permitirem a monitorização em tempo real dos territórios, o planeamento sustentável e a implementação de políticas públicas mais eficazes.

A mesa-redonda contou também com representantes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que reforçaram a "necessidade de articulação entre diferentes níveis de governação" e de um "esforço contínuo na actualização e integração de tecnologias", como os 'big data', computação em nuvem e Internet das Coisas (IoT), "essenciais para a transição digital e para a criação de territórios mais inteligentes e resilientes".

Com os olhos postos no futuro, as iniciativas da Região Autónoma da Madeira apresentadas no ENiiG 2024 refletem um compromisso com a inovação e a sustentabilidade, contribuindo para a transformação dos territórios em espaços mais inteligentes e adaptados aos desafios contemporâneos

Desde a sua primeira edição, em 2016, o ENiiG tem sido um espaço privilegiado para a partilha de conhecimento e boas práticas entre os profissionais que gerem e utilizam infra-estruturas de informação geográfica em Portugal.