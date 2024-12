Ana Sousa enaltece criação do 'Espaço Geração Imaculado'

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, que marcou presença, este sábado, na cerimónia de inauguração do 'Espaço Geração Imaculado', em representação do presidente do Governo Regional, enalteceu a iniciativa da Junta de Freguesia..

Em nota da SRITJ, explica-se que este espaço foi "concebido para apoiar a dinâmica cultural e comunitária da freguesia do Imaculado Coração de Maria", tendo sido "cedido pelo Governo Regional e está equipado com uma biblioteca, uma área expositiva, um recinto multiusos e uma sala de formação".

Para a governante, "esta é uma iniciativa cuja importância deve ser reconhecida 'e que será um marco na vida de muitos funchalenses especialmente os residentes na freguesia do Imaculado Coração de Maria'", cita.

"Louvo, com especial reconhecimento, a iniciativa da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria na criação do 'Espaço Geração Imaculado', um espaço que será de partilha, de aprendizagem, fundamentalmente, um espaço de convivência humana que será testemunho de sabedoria, afeto e resiliência, pois entre estas paredes crescerão, com certeza, os sorrisos, a tolerância, a inclusão, crescerão as mãos para aquilo que mais ninguém sente, porque as mãos também sentem", afirmou Ana Sousa durante a cerimónia.