Selecção feminina de sub-19 goleada pela França, mas avança rumo ao Europeu

A seleção portuguesa feminina de sub-19 em futebol perdeu hoje com a França 4-0, em Lagos, na terceira jornada da primeira ronda de qualificação para o Europeu de 2025, 'caindo' para o segundo lugar do grupo.

Em jogo que valia o primeiro lugar do Grupo 2 da Liga A, a seleção 'gaulesa' adiantou-se no marcador já perto do intervalo, com golo de Liana Joseph, no primeiro minuto de compensação da primeira parte.

Aos 65 minutos, surgiu o segundo golo das francesas, após remate certeiro de Naolia Traoré, tendo o resultado sido 'selado' em seis minutos, com Justine Rouquet a fazer o 3-0, ao minuto 71, e Chancele Effa Effa a fechar o resultado em 4-0, aos 77.

Com este resultado, a seleção portuguesa ficou no segundo lugar do grupo, precisamente atrás da França, que venceu com três vitórias em outras tantas partidas e sem qualquer golo sofrido.

Portugal segue, assim, para a segunda ronda de qualificação, juntamente com a França, vencedora do grupo, e a Eslováquia, que bateu hoje a Macedónia do Norte por 4-0, no Estádio Algarve.