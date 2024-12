Cinco mortos e quatro feridos em derrocada de prédio em Haia

Pelo menos cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas no desmoronamento, no sábado, depois de duas explosões, de um edifício de apartamentos em Haia, de acordo com o último balanço das autoridades dos Países Baixos.

Os serviços de socorro retiraram cinco corpos dos escombros e continuam à procura de outras possíveis vítimas, depois de terem recuperado, na tarde de sábado, um sobrevivente, que foi levado para o hospital, indicaram.

Outros três feridos na derrocada do edifício já tinham sido hospitalizadas na manhã de sábado.

Dois feridos encontram-se em estado grave, acrescentaram as autoridades.

Grande parte dos cinco apartamentos, todos com dois andares, ruiu e, ao todo, 40 casas nas proximidades foram evacuadas como medida de segurança.

A causa da explosão ainda não é conhecida, mas a Polícia lançou um apelo a testemunhas sobre um carro visto a sair do local, logo após a explosão, ao início do dia de sábado.

"Pouco depois da explosão, por volta das 06:15 (06:15 em Lisboa), um carro saiu do local a uma velocidade muito elevada", afirmou a Polícia, em comunicado.

"A Polícia gostaria de entrar em contacto com pessoas que tenham visto este carro ou que possam fornecer imagens", lê-se no mesmo comunicado.

Os moradores disseram aos meios de comunicação locais que o edifício era habitado principalmente por idosos e famílias com crianças.