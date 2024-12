'Erasmus+' traz quatro docentes de Itália à Madeira

A escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, está a receber, ao longo desta semana, no âmbito de um projecto 'Eramus+', quatro docentes italianos da escola Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato e San Cipirello, na ilha de Sicília.

As escolas cooperam em várias áreas, nomeadamente no que se refere à identificação de métodos de ensino e estratégias de gestão eficazes, que podem ser adaptados e aplicados por ambas as escolas, à comparação de modelos de gestão, organização de horários, distribuição de recursos e liderança escolar, bem como à adopção de estratégias mais eficazes e adaptadas às necessidades de cada escola.

"Uma das vertentes trabalhadas com os alunos são os pratos e as comidas típicas, pois a comida é um dos elementos mais tangíveis da identidade cultural, permitindo uma ligação emocional e sensorial com outras culturas", informa o estabelecimento escolar.

É de referir que os alunos italianos enviaram ainda postais de Natal, que foram entregues numa "aula animada", com curiosidades sobre a Sicília e a Itália.

O coordenador Erasmus+ da escola, Marco Melo, referiu ainda que estas parcerias se enquadram no processo de internacionalização da escola e que vários docentes e alunos visitarão este ano lectivo a Croácia, Espanha, Turquia, Alemanha e Polónia.