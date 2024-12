Boavista, Farense, AVS e Casa Pia procuram fugir dos últimos lugares

O Boavista recebe hoje o Farense, com o AVS a visitar o Casa Pia, em dois jogos da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que todos os clubes querem fugir da cauda da tabela classificativa.

Às 15:30, a recuperação do (ainda) lanterna-vermelha Farense, que venceu dois e empatou um dos últimos cinco jogos no campeonato, será testada na visita ao Boavista.

Se os algarvios somam oito pontos e precisam de sair do 18.º lugar, também os 'axadrezados' vivem tempos complicados, com 10 e apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.

Mais tarde, pelas 18:00, o Casa Pia, com 13 pontos, é a equipa que pode acabar mais acima de todas estas, uma vez que vencendo chega aos 16 e ultrapassa Estoril Praia (10.º) e Rio Ave (nono), que já cederam pontos nesta ronda.

Os 'casapianos' não vencem há três jogos e terão, do outro lado, um AVS ainda pior, sem somar três pontos há sete jornadas - o último triunfo data já de 14 de setembro, ante o Rio Ave (1-0).

A 13.ª jornada arrancou quinta-feira, com a derrota do líder e campeão em título Sporting em casa do Moreirense (2-1), abrindo a porta a ser ultrapassado pelo Benfica, vencedor no sábado na receção ao Vitória de Guimarães (1-0).

Na segunda-feira, Estrela da Amadora e Arouca encerram a ronda, pelas 20:15.

Programa da 13.ª jornada

- Quinta-feira, 05 dez:

Moreirense - Sporting, 2-1.

- Sexta-feira, 06 dez:

Sporting de Braga - Estoril Praia, 2-2.

- Sábado, 07 dez:

Gil Vicente - Nacional, 2-1.

Santa Clara - Rio Ave, 1-0.

Benfica - Vitória de Guimarães, 1-0.

Famalicão - FC Porto, 1-1.

- Domingo, 08 dez:

Boavista - Farense, 15:30

Casa Pia - AVS, 18:00

- Segunda-feira, 09 dez:

Estrela da Amadora - Arouca, 20:15