Sporting de Braga regressa aos triunfos na visita ao AVS

O Sporting de Braga regressou hoje às vitórias na I Liga de futebol, ao bater o AVS no seu reduto, por 1-0, para a 12.ª jornada, num jogo em que os minhotos desperdiçaram uma grande penalidade.

O espanhol Gabri anotou o único golo do encontro, aos 69 minutos, confirmando a superioridade no segundo tempo dos bracarenses, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, por Bruma, aos 79, terminando o jogo em superioridade numérica, após expulsão direta do central Jorge Teixeira nesse lance.

Na tabela, o triunfo permitiu ao Sporting de Braga consolidar o quinto lugar, agora com 23 pontos, a um do Santa Clara, que é quarto, enquanto o AVS, ainda sem vencer com o técnico Daniel Ramos, caiu para o 14.º lugar, com os mesmos 10 pontos.

Daniel Ramos, no AVS, trocou mais de meia equipa relativamente ao jogo de estreia, para a Taça de Portugal (eliminação diante do Juventude de Évora, do Campeonato de Portugal, por 3-2, na quarta eliminatória), repetindo-se a ausência de Ochoa, com um problema muscular, e a estreia a titular de Gustavo Mendonça.

No Sporting de Braga, por sua vez, Carvalhal repetiu o 'onze' que defrontou e venceu o Hoffenheim, da Alemanha, para a Liga Europa, por 3-0, na quinta-feira, mas estas opções não tiveram o mesmo efeito em termos exibicionais e no resultado.

O ligeiro domínio territorial dos bracarenses na primeira parte esbarrou num AVS no mesmo sistema (3-5-3) e que logrou equilibrar o jogo em lances de perigo.

Pertenceram mesmo aos locais as primeiras ameaças, com Luís Silva, logo aos sete minutos, a acertar no poste, aproveitando uma desatenção entre Matheus e Roger, seguindo-se Jorge Teixeira, aos 19, a cabecear ligeiramente por cima da baliza de Matheus, forçado a mostrar serviço perto do intervalo, aos 38, a negar o golo a Piazón.

O brasileiro voltou a fazer a diferença, adiando o golo dos bracarenses, aos 64 minutos, em cabeceamento de Niakaté, após canto da direita, com El Ouazzani a falhar a recarga.

O Braga apareceu mais agressivo no segundo tempo e esta atitude rendeu a vantagem aos 69 minutos, quando Gabri, lançado por André Horta, venceu a oposição de Roux e, já na área, rematou cruzado.

Bertelli nada podia ter feito e acabou por ser batido neste lance, mas, três minutos depois, manteve o AVS ligado ao jogo, ao defender a grande penalidade de Bruma e a recarga de Gabri, num lance em que Jorge Teixeira seria expulso.

Este lance deu confiança extra aos locais, mas a inferioridade numérica e a experiência do adversário acabaram por pesar a favor dos bracarenses, que lograram segurar a vantagem até ao final do encontro.