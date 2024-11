Nacional empata 0-0 com o Boavista

O Nacional e o Boavista empataram hoje 0-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas que necessitam de somar pontos para sair dos últimos lugares da tabela.

No Funchal, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo e acabaram por somar um ponto cada, numa partida entre formações vinham de derrotas na jornada anterior do campeonato.

Com este resultado, o Nacional, que tem o jogo frente ao Benfica em atraso, está no 16.º lugar, com nove pontos, em zona de play-off de manutenção, enquanto o Boavista é 13.º, com 10.