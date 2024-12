Nacional sofre derrota (2-1) no último minuto em Barcelos

O Nacional perdeu, esta tarde, diante o Gil Vicente, por 2-1 , em jogo da 13.ª jornada da I Liga.

No Estádio Cidade de Barcelos, o jogo não começou da melhor maneira para os alvinegros, pois à passagem dos seis minutos, já estavam em desvantagem no marcador, através do cabeceamento certeiro de Santi García.

A formação madeirense não baixou os braços e foi à procura da igualdade, que veio acontecer já na segunda parte, aos 50 minutos, por intermédio de Ulisses, que após o canto de Rubén Macedo e alguma confusão na área, encostou de calcanhar para o fundo da baliza.

No entanto, praticamente já no último suspiro da partida , aos 90+7, o central Rúben Fernandes conseguiu saltar mais alto do que toda a gente e marcar o golo da vitória para o Gil Vicente.

Com este resultado, o Nacional mantém-se com 9 pontos na 16.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para o 14 de Dezembro, o conjunto insular recebe o Moreirense.