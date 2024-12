LA Galaxy ganham campeonato norte-americano pela sexta vez

OS Los Angeles Galaxy conquistaram sábado à tarde o sexto título de campeões norte-americanos de futebol, ao vencer em casa os New York Red Bulls por 2-1, na final da edição 2024 da MLS.

O ganês Joseph Paintsil aos nove minutos, e o sérvio Dejan Joveljic, aos 13, deram muito cedo aos californianos uma vantagem significativa e que se veio a revelar decisiva, de nada valendo aos nova-iorquinos o tento de Sean Nealis, aos 28.

Com este triunfo, os LA Galaxy, que voltam a vencer a prova 10 anos depois, repetem 2002, 2005, 2011, 2012 e 2014.

A formação de Los Angeles tinha ficado no segundo lugar do Oeste na fase regular, batida pelo vizinho Los Angeles FC, sendo que o melhor registo chegou do Este, conquistado pelo Inter Miami, do 'MVP' da prova, o argentino Lionel Messi.