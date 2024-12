Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Bombeiros chamados 170 vezes às serras. Número de resgates até Novembro já iguala o registado em todo o ano de 2023. Machico lidera nos acidentes em percursos pedestres. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. 12 anos a criar 'Essência'. Evento do DIÁRIO, em co-organização com a Essência Company, conta até sábado com 37 produtores que dão a conhecer centenas de vinhos.

Clube de excelência. Alunos sobredotados saltam anos escolares para não perderem a motivação. Dois deles narram as suas experiências e desafios na primeira pessoa.

Fique também a saber que 13 milhões para as contas dos agricultores. Governo já transferiu verbas provenientes da Europa e do Orçamento da Região.

E, por fim, Associação quer fibromialgia reconhecida como doença crónica.

