Madeira representada no Campeonato de Combates da Região Sul e Ilhas

A Madeira esteve representada no Campeonato de Combates da Região Sul e Ilhas que se realizou, no passado fim-de-semana, no Pavilhão Municipal da Amora, com atletas do CD Unidos da Camacha, CS Marítimo e do CD MadTornados.

Segundo informa o presidente da Associação de Taekwondo da Madeira, "todos os atletas estiveram em bom plano e conseguiram trazer medalhas para a Madeira", tendo sido acompanhados pelo mestre/treinador Márcio Rodrigues.

Neste campeonato, em participaram cerca de 100 atletas de 50 clubes da Região Sul e Ilhas do País, os atletas Catarina Olim (CS Marítimo) e Gustavo Baptista (Unidos da Camacha) ficaram em terceiro lugar, na vertente de Juniores, enquanto em 'Master A', Hector Jesus (ATKDM) conquistou a medalha de ouro.