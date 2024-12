FC Porto empata em Famalicão e 'tomba' para o terceiro lugar da I Liga

O FC Porto caiu hoje para o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 no reduto do Famalicão, perdendo os primeiros pontos com um 'pequeno', em encontro da 13.ª jornada da prova.

Aranda adiantou os locais, aos 44 minutos, e ainda desperdiçou o penálti para uma possível vitória, aos 78, enquanto Samu empatou, aos 52, para o seu 10.º golo na prova, mas sem evitar que os portistas 'repetissem' Alvalade (0-2) e Luz (1-4).

Na classificação, o FC Porto colocou-se a dois pontos do líder Sporting, que perdeu na quinta-feira por 2-1 em Moreira de Cónegos, mas caiu para terceiro, com os mesmos 31 pontos do Benfica, que tem menos um jogo. O Famalicão é sétimo, com 18.