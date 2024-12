FC Porto pode igualar o Sporting na liderança da I Liga, Nacional vai a Barcelos

O FC Porto pode hoje igualar o Sporting na liderança da I Liga de futebol caso vença no terreno do Famalicão, enquanto o Benfica também tentará aproximar-se dos 'leões' na receção ao Vitória de Guimarães, na 13.ª jornada.

Com a derrota do Sporting no terreno do Moreirense (2-1), a segunda seguida na competição, no arranque da ronda, o FC Porto ficou com a possibilidade de apanhar a equipa de Alvalade, mas, para isso, tem de vencer fora o atual oitavo classificado da prova.

O encontro está agendado para as 20:30, em Vila Nova de Famalicão.

Antes, às 18:00, o Benfica, terceiro classificado, vai subir ao relvado do Estádio da Luz a cinco pontos do líder, podendo ficar apenas a dois - e ainda com um jogo a menos -- se bater o Vitória de Guimarães, sexto posicionado.

Também hoje, o Gil Vicente recebe em Barcelos o Nacional, enquanto o Santa Clara joga nos Açores com o Rio Ave.

Além do desaire de quinta-feira do Sporting, na sexta-feira, o Sporting de Braga empatou 2-2 em casa com o Estoril Praia.

Programa da 13.ª jornada

- Quinta-feira, 05 dez:

Moreirense - Sporting, 2-1

- Sexta-feira, 06 dez:

Sporting de Braga - Estoril Praia, 2-2

- Sábado, 07 dez:

Gil Vicente - Nacional, 15:30

Santa Clara - Rio Ave, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Famalicão - FC Porto, 20:30

- Domingo, 08 dez:

Boavista - Farense, 15:30

Casa Pia - AVS, 18:00

- Segunda-feira, 09 dez:

Estrela da Amadora - Arouca, 20:15