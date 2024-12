Polícia acredita que atirador que matou CEO da UnitedHealthcare fugiu da cidade

O atirador que matou o diretor executivo da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos poderá ter fugido da cidade num autocarro, informaram hoje oficiais da polícia de Nova Iorque.

O vídeo do atirador que abandonou o local do tiroteio contra o diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, mostra-o a andar de bicicleta até ao Central Park e, mais tarde, a apanhar um táxi para uma estação de autocarros, disse à CNN o chefe dos detetives Joseph Kenny.

"Temos razões para crer que a pessoa em causa deixou a cidade de Nova Iorque", declarou também a Comissária Jessica Tisch.

O atirador fez questão de esconder a sua identidade com uma máscara durante o tiroteio, mas deixou um rasto de provas captadas pela rede de câmaras de segurança da cidade.

Um oficial da polícia informou que novas imagens de vigilância mostram o suspeito a andar de metro e a visitar estabelecimentos em Manhattan, fornecendo mais pistas sobre as suas ações nos dias que antecederam a emboscada, informou a Associated Press (AP).

A polícia de Nova Iorque afirma que os indícios apontam para o facto de se tratar de um ataque seletivo.

Os investigadores acreditam que o suspeito poderá ter viajado para Nova Iorque no mês passado num autocarro oriundo de Atlanta, de acordo com o oficial da polícia, que não estava autorizado a discutir pormenores da investigação em curso e que falou à AP sob condição de anonimato.

Thompson estava sozinho na altura e não tinha segurança, segundo a polícia.

Os agentes encontraram Thompson no chão, no exterior do hotel, com ferimentos de bala nas costas e na perna direita, disse a polícia.

As autoridades disseram que o atirador parecia ser um homem que usava uma máscara facial preta, ténis pretos e brancos e uma mochila cinzenta "muito característica".

Chegou ao exterior do hotel antes de Thompson, esperou perto do edifício e ignorou outras pessoas antes de se aproximar da vítima pelas costas.

Depois de o agressor ter começado a disparar, a arma avariou, mas ele conseguiu resolver rapidamente o problema e continuou com os disparos, disse a polícia.

O atirador fugiu para um beco perto do hotel e depois usou uma bicicleta elétrica para se dirigir para o Central Park.

Thompson era pai de dois estudantes do ensino secundário.

A mulher, Paulette Thompson, disse à televisão NBC News que o marido afirmou que algumas pessoas o estavam a ameaçar, sugerindo tratar-se de questões relacionadas com coberturas de seguros.

O chefe de polícia de Maple Grove, Eric Werner, disse que o departamento não recebeu qualquer denúncia de ameaças contra o executivo.