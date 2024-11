Mini Countryman Cooper: Um crossover pronto para a cidade e para a aventura

O Mini Countryman Cooper pode ser seu mais cedo do que imagina. Esta viatura encontra-se disponível no stand do Megamotor por 22 500 euros. Projectado para brilhar na cidade, mas sempre preparado para enfrentar picos de montanha, dadas as suas características de um crossover com uma altura do solo que não o deixa ficar mal em terrenos mais desafiantes.

Com cinco portas, este modelo destaca-se pelo espaço generoso, tanto na bagageira como para os passageiros. Oferece conforto, excelente dinâmica de condução e economia, sendo uma escolha perfeita para o dia-a-dia.

O carro vem equipado com motor 2.0 diesel com 150 cavalos de potência e caixa manual de seis velocidades. Esta é a versão Cooper D com pack interior John Cooper Works, o que significa que vem com inúmeros extras de fábrica, como é o caso de sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha atrás, sensores de luz e chuva, três modos de condução, Mini Connected, entre outros.

Pode adquirir este Mini Countryman Cooper por 22 500 euros ou optar por um financiamento a partir de 308,95 euros mensais, sem entrada inicial*, e ainda uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Agende já a sua visita e vá experimentar o crossover que vai transformar a sua condução em pura diversão ao volante.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.