PSP esclarece caso de agressões junto de estabelecimento de diversão noturna em Évora

A PSP, através do Comando de Évora, está a desenvolver diligências no âmbito das situações de ofensas à integridade física ocorridas junto de um estabelecimento de diversão noturna, na cidade de Évora, revelou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP, indicou que este caso tem sido noticiado nos orgãos de comunicação social.

"Estas diligências iniciaram-se a partir do momento em que a PSP teve conhecimento dos factos e têm sido desenvolvidas em estreita colaboração com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora", adiantou a polícia.

Segundo a PSP, na quinta-feira, o Comando de Polícia de Évora desenvolveu "uma ação de fiscalização no estabelecimento de diversão noturna onde supostamente terão ocorrido tais factos, tendo esta ação resultado no encerramento provisório do mesmo".

O encerramento do estabelecimento, de acordo com o comunicado, ocorreu por se terem verificado "irregularidades no âmbito do Decreto-Lei n.º 135/2014, em particular no que diz respeito ao sistema de videovigilância daquele espaço".

"Esta medida manter-se-á até que as irregularidades verificadas sejam devidamente corrigidas", acrescentou a PSP.