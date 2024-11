Dois homens agredidos de madrugada no Bairro da Nazaré

Dois homens vítimas de agressão foram este sábado socorridos pelos bombeiros no Bairro da Nazaré, em São Martinho, Funchal.

O início de madrugada agitado começou pouco depois das 00:30, com o socorro a homem de 46 anos de idade que havia sido agredido na Rua do Brasil. Apresentava hematomas no couro cabeludo e diversas escoriações no corpo.

Nem meia hora depois os Bombeiros Sapadores do Funchal voltavam ao bairro, desta feita à Rua da Austrália, para socorrer jovem adulto de 27 anos com danos físicos causado por terceiros.

Ambas as vítimas destas ocorrências alegadamente isoladas, foram encaminhadas para as urgências do Hospital Central do Funchal.