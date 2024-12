PSP alerta para burlas por telefone em nome da Empresa de Electricidade

O Comando Regional da PSP alerta a população para o cometimento de um crime de burla, via telefone, o qual tem sido praticado na Região com recurso ao uso indevido do nome da Empresa de Eletricidade da Madeira. Um caso que já foi noticiado pelo DIÁRIO na edição impressa de quarta-feira, onde demos conta de um empresário de Câmara de Lobos que foi burlado em mais de 700 euros.

No dia de ontem foram reportadas à PSP mais duas ocorrências, “nas quais os seus autores não conseguiram concretizar os seus intentos”.

O Comando Regional da PSP alerta que para realizar esta burla o suspeito efectua um contato telefónico, normalmente com proprietários de restaurantes ou bares, intitulando-se como funcionário da Empresa da Eletricidade da Madeira. Nesta ocasião solicita o pagamento de uma alegada dívida à empresa, o qual tem de ser regularizada naquele momento, ameaçando com o corte imediato da electricidade ao estabelecimento.

As vítimas, com receio de terem prejuízos financeiros com o seu negócio, motivados pelo corte da electricidade, acabam por ceder e pagar a alegada dívida, por transferência bancária, consumando-se assim a burla.

As ocorrências denunciadas à PSP encontram-se em investigação.

O Comando Regional da PSP Madeira “recomenda aos cidadãos que desconfiem e suspeitem de quaisquer situações que tenham urgência, pressionando a um pagamento ou a uma transferência imediata”.