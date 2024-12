Ricardo Sousa mantém-se como presidente da Direcção do Núcleo Regional da LPCC

Ricardo Sousa mantém-se como presidente da Direcção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo acompanhado por por Helena Toste Silva na Vice-Presidência e Odete Ornelas como tesoureira. Os novos órgãos sociais foram hoje eleitos, com 40 votos favoráveis e o mesmo número de votantes.

As eleições decorreram ao longo do dia de hoje na sede Regional, no Funchal, e nas Delegações de Machico do Porto Santo.

A Assembleia Geral é assumida por Hugo Gaspar, enquanto Presidente, com João Ornelas como Vice-Presidente. Carla Nunes e Catarina Vieira são, respetivamente, 1ª e 2º secretárias.

Já a Presidência do Conselho Fiscal é assegurado por Danilo Rolando Melim.