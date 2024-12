Filipe Sousa denuncia "última ceia" do presidente do Governo Regional

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no seu habitual Ponto de Ordem, publicado ao domingo, denuncia "o banquete, em tom de última ceia, anunciado para a Quinta Vigia, que junta autarcas do PSD e o presidente do Governo Regional". Para Filipe Sousa, esta situação é "algo que deveria chocar todo o poder local", considerando "pouca vergonha e um aproveitamento descarado de dinheiros públicos ao sabor de interesses pessoais e partidários, com um líder fraco a tentar manter-se no poder a todo o custo".

O processo 'Ab initio' levanta precisamente suspeitas sobre este tipo de práticas, que colocam em causa a ética na gestão pública e o respeito pelos contribuintes. Este governo está podre, actua sem qualquer pudor, evidenciando todos os sinais de que a sua principal prioridade é garantir a própria sobrevivência, em detrimento do interesse público. As manobras políticas, as nomeações duvidosas e a constante opacidade nos processos não deixam margem para dúvidas sobre a degradação do sistema que nos governa. Filipe Sousa

O autarca considera ser urgente "exigir responsabilização e um compromisso genuíno com a ética e a justiça". "Para mim, é humilhante ver e assistir a toda esta submissão, perante todos aqueles que se julgam donos disto tudo", assume.

"O Poder Local e a sua autonomia são peças fundamentais da nossa democracia, e não pode ser corrompido por estas artimanhas dos nossos governantes. Santa Cruz não pactua com estes tristes episódios que mancham e degradam as instituições e os poderes políticos", termina.