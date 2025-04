Preço do cacau em alta deixa doces mais ‘amargos’

De cada vez que vamos às compras notamos um aumento dos preços. Isso parece ser um ponto assente. Tem vezes que o aumento é ligeiro, tem vezes que sobe de forma acentuada, mas o que é certo é que os consumidores estão a pagar mais em vários produtos. Exemplo disso, os doces da Páscoa, que não ficaram imunes à subida do preço do cacau.

A DECO PROteste esclarece que além das alterações climáticas e das pragas e doenças que, em 2024, afetaram a produção de cacau em países como o Gana e a Costa do Marfim – que, em conjunto, são responsáveis por cerca de 60% da produção mundial de cacau –, o aumento dos preços pagos aos produtores fez disparar o valor desta matéria-prima e, consequentemente, o preço dos chocolates em todo o mundo.

Aliás, os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, só entre Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025, o preço do chocolate subiu 9,87% em Portugal.

Uma análise feita pela maior organização de consumidores de Portugal, nos primeiros três meses de 2025, verificou um aumento de 26% no preço de uma cesta com quatro chocolates à venda nos supermercados em Portugal: uma tablete de chocolate de leite de marca própria, uma tablete de chocolate de leite da Milka, uma tablete de chocolate para culinária de marca própria e uma tablete de chocolate para culinária da Pantagruel. Entre 1 de Janeiro e 26 de Março, estes quatro chocolates aumentaram 2,06 euros, para um total de 10,09 euros.

2024 foi o ano em que o chocolate mais encareceu

Apesar de os preços terem aumentado significativamente nos primeiros meses de 2025, foi no ano 2024 que o preço do chocolate mais aumentou: 41 por cento. Na primeira semana de 2024, as mesmas quatro tabletes de chocolate custavam 5,67 euros. Na primeira semana de 2025, o preço do mesmo conjunto de chocolates já tinha subido para 8,02 euros, ou seja, mais 2,35 euros. O chocolate para culinária de marca própria foi aquele cujo preço mais aumentou neste período, passando de um preço médio de 1,30 euros para 2,26 euros (mais 74 por cento).

Já agora, importa saber que o chocolate é composto por cafeína, substância que estimula o sistema nervoso central. Estes componentes podem levá-lo a sentir-se mais desperto e enérgico temporariamente, mas consumidos em excesso podem provocar nervosismo e taquicardia. De acordo com um estudo científico da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), um consumo de 400 miligramas de cafeína por dia não levanta problemas para a maioria dos adultos saudáveis.