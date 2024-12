Salário mínimo aumenta para 915 euros na Madeira

915 euros é o valor do salário mínimo Regional a vigorar no próximo ano.

A Comissão Permanente de Concertação Social reuniu, esta manhã, e, após ter ouvido os parceiros sociais, o Governo Regional decidiu avançar com esta proposta de salário mínimo regional.

Em 2025, os trabalhadores madeirenses passam a receber mais 65 euros, preconizando a Região o maior aumento salarial do País, acima dos 870 euros do Salário Mínimo Nacional e dos 913,50 previsto para os Açores.

“A Região tem vindo a praticar acréscimos médios acima dos 3% em relação ao salário mínimo fixado ao nível nacional, prova do compromisso do Governo Regional em manter uma política equilibrada e consistente de acréscimo ao valor da retribuição mínima mensal garantida, de melhoria das condições de vida dos trabalhadores e de valorização do trabalho”, afirma a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, em nota emitida à imprensa.

Ana Sousa reitera a intenção do executivo madeirense manter esta estratégia contínua de valorização salarial. De referir que, desde 2015, o Salário Mínimo Regional aumentou 78%, o equivalente a 400 euros.

Votaram a favor do Salário Mínimo Regional a vigorar no próximo ano a ASSICOM, a UGT Madeira e a USI. A ACIF, a Associação de Agricultores da Madeira e a USAM votaram contra.