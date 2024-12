CDS elogia novo salário mínimo na Madeira

O CDS vem, através de comunicado, congratular-se com a aprovação da sua proposta de subida de 65 euros do salário mínimo na Região, no Comité Permanente do Conselho Económico e de Concertação Social.

A iniciativa de aumento de 7,5 por cento na retribuição mínima mensal na Madeira, foi levada ao Governo pelo CDS, no âmbito das negociações do Orçamento para o próximo ano.

Com esta subida, o salário mínimo passa a ser de 915 euros, o mais alto do país, sendo que nos Açores é de 913,50 euros e de 870 euros no Continente.