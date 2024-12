Portugal 2030 com 915 milhões de euros executados até Outubro

O programa Portugal 2030 soma 915 milhões de euros executados até ao final de outubro e 942 milhões de euros pagos aos beneficiários, de acordo com os últimos dados divulgados.

"O fundo executado atingiu os 915 milhões de euros e os pagamentos aos beneficiários 942 milhões de euros, incluindo adiantamentos, ou seja, um em cada quatro euros aprovados já foi executado e pago", lê-se numa nota do Portugal 2030 (PT 2030).

Até setembro, contabilizaram-se 3.962 milhões de euros de fundos europeus aprovados.

Este valor corresponde a 17,2% dos quase 23 milhões de euros de fundos programados para 2021-2027.

No que se refere à aprovação e execução, destaca-se o programa Pessoas 2030, com 2.031 milhões de euros dos 3.254 milhões de euros aprovados e 766 milhões de euros executados do total de 915 milhões de euros.

Entre novembro de 2024 e agosto de 2025, estão programados 200 avisos para a apresentação de candidaturas.

Prevê-se, neste período, a mobilização de mais de 2.700 milhões de euros de fundos europeus.