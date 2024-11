Trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira reivindicam aumentos salariais

Os trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), através do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, reivindicam mais condições de trabalho.

O comunicado do sindicato dá conta que os trabalhadores reuniram-se em plenário, no passado dia 22 de Novembro, para analisar a Revisão do Acordo de Empresa para 2024. Mas, após análise e discussão, concluíram que "a maioria das categorias profissionais, os valores salariais não retratam os valores praticados na ECM, não estando assim de acordo com o estabelecido em reunião tripartida realizada no dia 2 de Julho de 2024 na DRT".

Assim, mandataram o sindicato para apresentar à administração da ECM as seguintes revindiciações:

- exigir da administração o envio da tabela salarial que retrate a realidade dos valores praticados na ECM em 2024, assim como o valor do subsídio de refeição actual, para ser publicado no JORAM, conforme acordado na reunião de conciliação realizada na DRT:

- aumento salarial de 17% com valor mínimo de 150 euros;

- atribuição de 25 dias úteis de férias, independentemente das faltas justificadas;

- a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, de 7 horas diárias de segunda a sexta-feira sem perda de remuneração;

- subsídio de refeição de 10 euros por dia de trabalho;

- subsídio de frio no montante de 40 euros mensais;

- abono para falhas no valor de 58,50 euros e para os Tesoureiros e Cobradores o montante de 143,30 euros mensais;

- remuneração do trabalho nocturno o acréscimo ao valor da hora no montante de 50%;

- subsídio de Natal, inclui o vencimento base, isenção de horário, diuturnidades, subsídio de turno e nocturno;

- trabalho por turnos é pago com acréscimo sobre a retribuição mensal nos montantes de 25% para dois turnos e 30% para três turnos;

- pagamento das despesas de alojamento: alojamento e pequeno-almoço a 54 euros; almoço e jantar 19 euros e diária completa com o valor de 94 euros;

- atribuição de uma diuturnidade no valor de 45 euros mensais por cada cinco anos de permanência da empresa, até ao limite de cinco diuturnidades;

- pagamento do trabalho suplementar, com acréscimo de 50% a 1.ª hora, 75% a 2.º hora e de 100% as seguintes de 200% do trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal;

- atribuição de subsídio de insularidade nos mesmos moldes e valor aplicado ao sector público;

- e o cumprimento da Lei no que se refere à formação profissional, nomeadamente o Plano de formação anual de 40 horas;