Kayque Santos, do Marítimo, recebeu cartão branco por gesto de fair-play

Kayque dos Santos, jogador da equipa de futsal do CS Marítimo, foi distinguido com o cartão branco por um gesto solidário que teve no jogo frente ao Amarense, a contar para a Taça de Portugal.

Quando tinha uma clara oportunidade de golo, o pivot verde-rubro, face a uma lesão de um jogador adversário impedido de prosseguir na jogada, optou por colocar a bola fora do terreno de jogo, gesto que não passou despercebido à equipa de arbitragem chefiada por Eduardo Coelho.