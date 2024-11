'Velhinho das barbas brancas' inaugura Aldeia de Natal e provoca delírio nas crianças

A Aldeia de Natal, que está montada na Praça do Município, no Funchal, abriu hoje oficialmente e com um bónus: a chegada do Pai Natal.

Escusado será dizer que a chegada do ‘velhinho de barbas brancas' não passou despercebida junto das centenas de crianças que se encontravam no local.

Foto Hélder Santos/Aspress

A Praça, situada em frente à CMF, está vestida a preceito para receber miúdos e graúdos que, durante estes dias, se deixarão contagiar pela magia do Natal.

Hoje, antes da chegada do Pai Natal aconteceu um momento musical protagonizado pelo Coro Infantil do Externato Apresentação de Maria.

Foto Hélder Santos/Aspress

De acordo com a presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra, no decorrer dos próximos dias a Aldeia de Natal irá receber mais crianças provenientes de outros estabelecimentos de ensino.

Temos uma programação para, diariamente, virem diversas crianças de escolas, não só para actuarem, mas também para beneficiarem do espaço”. Cristina Pedra

Amanhã, a animação começa às 10h30, com a Hora do Conto, com ‘Histórias de Natal’, a cargo de Natália Bonito. Segue-se Magia de Proximidade, uma sessão com Arco e Flecha e Artes Circenses. As crianças terão ainda a oportunidade de fazer pinturas faciais e de contactar com o Pai Natal. Neste dia, está ainda previsto uma actuação do Coro Juvenil CEPAM. Não faltarão pipocas e algodão doce.

A autarca referiu ainda que, durante esta quadra natalícia, este é um dos espaços mais procurados pela população. Uma atracção que já existia há alguns anos para os ‘pequeninos’ e que este executivo decidiu “dar uma roupagem nova com actividades intensas e diárias”.

Cristina Pedra voltou destacar o carrossel francês, que é a grande novidade deste ano, assim como o facto de a última carruagem do comboio estar adaptada para pessoas com mobilidade reduzida.

A Aldeia do Natal está inserida no programa de celebrações natalícias da Câmara Municipal do Funchal, intitulado ‘Natal no Funchal’, onde estão previstos 11 eventos.

Amanhã, será inaugurada a Pista de Gelo, no Jardim do Almirante Reis. Mas há mais até 6 de Janeiro, como ‘Natal na Praça’, ‘A Missão Impossível de Nicolau’, Noite do Mercado, Espectáculo de Fim do Ano, Cantar dos Reis e muito mais.