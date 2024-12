1.087 pessoas participaram no 18.º concurso Presépio Ecológico do Funchal

Realizou-se, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de prémios aos vencedores do 18.º Concurso Presépio Ecológico, numa cerimónia que contou com a presença da vereadora com o Pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

Na ocasião, Nádia Coelho ressalvou a ampla participação da comunidade, com um total de 58 trabalhos apresentados, que contaram com o envolvimento de 1.087 crianças, jovens e adultos na sua elaboração, "o que demonstra o sucesso desta iniciativa".

Cada vez mais, a sustentabilidade é um assunto muito importante para todos os cidadãos, mas principalmente para os jovens, os futuros adultos de amanhã. Ser sustentável não é assim tão difícil, basta olhar para as nossas escolhas, de forma a reduzir a nossa pegada de carbono e o impacto ambiental, através de mudanças no nosso estilo de vida. Nádia Coelho, vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchaç

No sentido de retomar o espírito bastante madeirense da construção de presépios, 33 estabelecimentos de Ensino, 14 instituições de carácter social, cultural ou desportivo e 11 utentes dos Serviços da Autarquia (Ginásios e Centros Comunitários) foram desafiados a construir um Presépio Ecológico concebido com recurso à utilização de materiais de desperdício. A criatividade reflectida nos trabalhos desta exposição vai ao encontro do objectivo pretendido: apelar à valorização e reutilização de resíduos.

Esta actividade foi dinamizada pela Unidade de Sensibilização Ambiental com o objectivo primordial de sensibilizar os envolvidos para a Política dos 6R´s, através do enquadramento da temática ambiental nas comemorações do Natal.

Os critérios de avaliação foram os seguintes: a utilização de materiais usados (reutilização), a originalidade e criatividade e a coerência com o tema,

A vereadora Nádia Coelho, apelou ainda para que o Natal das famílias possa ser sustentável e solidário, dando vários exemplos, lembrando sempre que, "menos é mais".

Os presépios estarão em exposição no Átrio da Câmara Municipal do Funchal de 4 de Dezembro de 2024 a 6 de Janeiro de 2025.

Lista dos Premiados:

Ensino Pré-Escolar

1.º lugar – EB1/PE do Monte

2.º lugar – EB1/PE da Ajuda

3.º lugar – Auxílio Maternal do Funchal

4.º lugar – EB1/PE de São Martinho

5.º lugar – Infantário Centro Social e Paroquial da Graça

6.º lugar – Jardim Escola João de Deus - Funchal

1.º Ciclo do Ensino Básico

1.º lugar – EB1/PE e Creche da Nazaré

2.º lugar – Colégio Infante D. Henrique

3.º lugar – EB1/PE do Boliqueime

4.º lugar – EB/PE e Creche dos Louros - Edifício de São Filipe

5.º lugar – EB1/PE da Ladeira

6.º lugar – EB1/PE da Achada

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

1.º lugar – Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

2.º lugar – Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

3.º lugar – Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

Secundário, Ensino Técnico ou Profissional

1.º lugar – Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira

2.º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial

3.º lugar – Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Instituições de carácter social, cultural ou desportivo

1.º lugar – Centro Social Paroquial da Graça

2.º lugar – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, APPDA-Madeira

3.º lugar – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer (Delegação da Madeira)

4.º lugar – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

5.º lugar – Centro Social e Paroquial de Santo António

6.º lugar – Fundação Mary Jane Wilson - Lar Vila Assunção

Menção Honrosa – Os Especiais - Associação de Inclusão Social

Serviços da C.M.F.

1.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão

2.º lugar – Ginásio Municipal da Barreirinha

3.º lugar – Sociohabitafunchal, E.M. - Centro Comunitário Quinta Josefina